Crise au Venezuela - Le "dialogue" en Norvège avec l'opposition "continuera"

(Belga) Le président vénézuélien Nicolas Maduro a affirmé jeudi que le "dialogue" avec l'opposition en Norvège, suspendu pour l'heure, "va continuer", après avoir accusé cette même opposition et son chef de file Juan Guaido d'être impliqués dans une tentative de "coup d'Etat" déjouée.

"Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que le dialogue avec les Norvégiens avance, il va continuer et nous allons nous diriger vers des accords vérifiables, réalisables pour la paix au Venezuela", a indiqué Nicolas Maduro lors d'une intervention télévisée. Un premier face-à-face entre des délégués du président socialiste et de l'opposition vénézuélienne s'est tenu en mai à Oslo, sans toutefois donner de résultats. Puis, le 7 juin, Juan Guaido a expliqué qu'aucune nouvelle rencontre n'était prévue. Le chef de file de l'opposition, qu'une cinquantaine de pays reconnaissent comme président par intérim, a assigné trois objectifs à d'éventuels nouveaux pourparlers: le départ de Nicolas Maduro, qu'il qualifie d'"usurpateur" en raison de l'élection présidentielle "frauduleuse" selon lui de l'an dernier, la mise en place d'un "gouvernement de transition" et l'organisation d'"élections libres". "Il y a du nouveau, des informations positives", a pour sa part affirmé Nicolas Maduro jeudi, sans préciser de calendrier ou d'ordre du jour pour ce prochain round. La veille, le chef de l'Etat et son gouvernement avaient annoncé avoir "déjoué" une tentative de "coup d'Etat" militaire qui aurait dû se produire dimanche et lundi derniers. Selon le ministre de la Communication Jorge Rodriguez, il était prévu d'assassiner Nicolas Maduro, son épouse et plusieurs hauts responsables du gouvernement. Le ministre a directement mis en cause Juan Guaido, l'accusant de "planifier des assassinats". L'opposant, qui avait tenté en vain de susciter un soulèvement de l'armée le 30 avril, a rejeté ces allégations. Treize personnes ont été arrêtées pour leur implication dans l'opération déjouée, a annoncé Jorge Rodriguez, qui est aussi l'un des délégués de Nicolas Maduro pour les négociations d'Oslo. (Belga)