C'est le RUSH à l'aéroport de Bruxelles pour les premiers départs en vacances: "C'est une journée rouge" (vidéo)

L'école est terminée pour la plupart des élèves, et les premiers départs en vacances ont lieu. Et c'est déjà l'affluence dans les aéroports!

A Bruxelles, ce vendredi, dès 5h30, c'était déjà l'effervescence dans les allées de l'aéroport. Des files de bagages dans tous les sens, des familles qui pressent le pas vers leurs portes d'embarquement, le tout dans un brouhaha joyeux.

"On attend aujourd'hui quelques 94.000 passagers. C'est la journée la plus chargée depuis le début de l'année. Beaucoup de monde est donc attendu ici avec 50.000 personnes rien que pour les départs", a expliqué Nathalie Pierard, la porte-parole de Brussels Airport, au micro de nos journalistes Laxmi Lota et Guillaume Wils.

"Oui, nous avons mis en place un dispositif particulier. C'est une journée rouge. Avec nos partenaires, nous avons analysé les différentes positions stratégiques dans l'aéroport et là on a renforcé le personnel pour accueillir au mieux les passagers. En période de vacances, il y a en outre beaucoup de voyageurs occasionnels qui n'ont pas l'habitude de voyager et qui peuvent être beaucoup plus vite perdus", a ajouté la porte-parole de Brussels Airport. L'aéroport a prévu des animations, de la musique et des coins pour les enfants, afin de détendre l'atmosphère.

Près de 3 millions de personnes sont attendues durant le mois de juillet. La direction prévient déjà que les 19, 26 et 29 juillet seront les jours les plus chargés.