Braquage à main armée spectaculaire à Lobbes ce matin: "La voiture brûlait, les pneus éclataient"

Un braquage a été commis vers 6h vendredi matin dans une pompe à essence Total, située chaussée d'Anderlues à Lobbes.

Deux auteurs, armés et cagoulés, ont menacés les gérants avant de s'enfuir à bord d'un véhicule volé sur place. Leur butin: des fonds de caisse et des fardes cigarettes...

Les individus ont bouté le feu à leur véhicule après le braquage, avant de s'emparer de la voiture d'un client qui se trouvait au car-wash, à côté de la station-service, afin de prendre la fuite.

Un voisin nous a raconté la scène. "J'étais à la maison, et vers 6h ce matin, j'ai entendu comme des coups de feu. Je suis sorti et je me suis dirigé vers la station service. J'ai vu le véhicule en feu: la voiture brûlait et les pneus éclataient". Il parle d'un "choc émotionnel pour mon voisin et ma voisine, à qui les braqueurs ont demandé de se coucher par terre".

Aucune victime n'est à déplorer, selon les premières informations. Le laboratoire est sur place, un périmètre de sécurité a été établi, comme le montrent les images tournées par notre journaliste Xavier Preyat pour RTL Info.