Un jeune de 17 ans mort d'un "coup de chaleur" en Espagne, première victime connue

Un garçon de 17 ans qui moissonnait en Andalousie est mort vendredi d'un "coup de chaleur", selon les autorités, première victime officiellement signalée de la canicule qui sévit en Espagne et une partie de l'Europe.

Selon le gouvernement d'Andalousie (sud), le jeune homme a été "pris de vertige" jeudi et a plongé dans la piscine du domaine où il travaillait, mais en sortant de l'eau il a eu des convulsions. Hospitalisé d'urgence dans la ville voisine de Cordoue, "il est mort après avoir subi un massage cardiaque", précise le communiqué du gouvernement régional. L'Espagne connaît une vague de chaleur précoce pour un mois de juin, avec des températures qui dépassent les 40 degrés, et qui devrait durer jusqu'à samedi dans la plus grande part du pays. Seules les régions du nord-ouest, les Asturies et la Galice, sont épargnées. 34 des 50 provinces d'Espagne sont en état d'alerte incendie, notamment la Catalogne où les pompiers combattent un feu qui a déjà parcouru 6.500 hectares. 400 hommes ont lutté toute la nuit, selon un communiqué des pompiers, et à partir de 07H00 du matin les avions et les hélicoptères ont repris du service, pour tenter d'arrêter la progression des flammes. "Bien que l'incendie ne soit pas stabilisé en ce moment, il n'y a pas de fronts violemment actifs", indique le communiqué.