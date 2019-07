"Quand on crie au loup": une comédie familiale signée Marilou Berry

Après "Joséphine s'arrondit", adaptation d'une bande dessinée de Pénélope Bagieu en 2016, Marilou Berry revient à la réalisation avec un deuxième long métrage, "Quand on crie au loup", sur les écrans mercredi, à la fois comédie familiale et film pour enfants, genre "qu'elle adore".

Devant et derrière la caméra, Marilou Berry, 36 ans, fille de Josiane Balasko et nièce de Richard Berry, campe avec délice une cheffe de gang à la tête de pieds nickelés confrontés à un enfant bien décidé à les faire arrêter.

Victor, orphelin de 12 ans, vit avec son grand-père, concierge d'un immeuble bourgeois, interprété par Gérard Jugnot. Le pré-adolescent passe le plus clair de son temps à se faire peur en inventant des histoires invraisemblables.

Son imagination fertile finit par lui jouer des tours : à force de crier au loup, plus personne ne le croit, jusqu'au jour où deux braqueurs en cavale s'introduisent dans l'immeuble. Victor va devoir se débrouiller tout seul contre les malfrats, dans l'esprit du film américain à succès "Maman j'ai raté l'avion", créé en 1990 par Chris Columbus.

"J'adore les films pour enfants. Mon attachement à ce cinéma est très nostalgique. En plus d'être des films pour enfants, ils peuvent être appréciés par tous les publics. Ils sont comme des arcs en ciel, ils déclinent toutes les couleurs des émotions", confie Marilou Berry dans les notes de production.

"Le cinéma pour enfants est devenu plus dark, plus violent et bourrés d'effets spéciaux. Il y a une quinzaine d'années, les films pour enfants étaient un genre qui cartonnait encore en France", observe l'actrice et réalisatrice, nommée deux fois aux César pour le meilleur espoir féminin avec "Comme une image" d'Agnès Jaoui et "Vilaine" de Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit.

Dans "Quand on crie au loup", sympathique comédie réunissant aussi Bérangère Krief et Thomas VDB, Marilou Berry joue une nouvelle fois avec son image, cette fois-ci en "grosse dame, extravagante, sale et vulgaire", assume-t-elle, un personnage qui déclenche les rires à chaque réplique.

"Je suis dans les instants successifs de ma vie. Quand je suis grosse, on me demande si cela n'est pas trop difficile. Quand je suis maigre ou mince, on me demande si je m'en trouve mieux, ou on me reproche d'avoir céder aux sirènes des diktats de la maigreur... Je sais seulement que mon corps, quelle que soit son allure, ne m'a jamais empêchée de faire ce que je voulais", confie Marilou Berry, enceinte pendant le tournage de son premier enfant, Andy, né en novembre.