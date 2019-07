Départs en vacances: quels seront les axes à éviter sur les routes ce week-end? (vidéo)

A quoi devez-vous vous attendre si vous prenez la route ce samedi? Le weekend s'annonce compliqué sur les routes notamment en France.

"Bison Futé classe les routes de l’Hexagone en "orange" voire en "rouge" en fonction de l’évolution de la circulation. Trois axes sont à éviter demain entre 8h et 16h: l’A7 entre Lyon et Orange, l’A11 entre Anger et Nantes et l’A10 entre Tours et Poitiers. Si vous êtes obligés de passer par l’un de ses axes, décalez votre heure de passage, avant 8h ou après 16h. En Italie aussi, les routes sont classées orange pour demain. Pour les vacanciers qui se rendent en Italie, un point noir qui se trouve en Suisse. C’est le Tunnel du Gothard, passage obligé pour les Belges qui se rendent en Italie. Il est classé rouge tout le weekend", indique notre journaliste Fanny Dehaye.

"Chez nous en Belgique, deux axes risquent d’être encombrés entre 9h et 12h, l’E411 en direction des Ardennes et de l’étranger. Et l’E40 vers la Côte puisqu’on attend pas mal de touristes d’un jour voire de plusieurs jours. Touring conseille de passer Gand avant 9h ou de choisir un autre itinéraire, à savoir l’E42 vers Bruges puis vers la Panne, qui risque d’être bien moins encombrée", conclut Fanny Dehaye.





D'importants embarras ce vendredi



Les départs en vacances provoquaient d'importants embarras de circulation sur les routes du nord du pays vendredi aux environs de 14h30. Le centre flamand de gestion du trafic comptabilisait déjà 154 kilomètres de bouchons et la tendance ne fait qu'augmenter. A l'échelle de la Belgique, 215 kilomètres de ralentissements étaient recensés, indique Hajo Beeckman, spécialiste de l'info trafic sur la VRT.



Le Ring intérieur était pour ainsi dire à l'arrêt entre Anderlecht et le viaduc de Vilvorde tandis que la circulation s'effectuait au ralenti sur le Ring extérieur entre Wezembeek-Oppem et Vilvorde de même qu'entre Wemmel et Grand-Bigard. Le Ring d'Anvers est également congestionné. Des files s'étirent ainsi sur la E17 et la E34. Sur la E313, cela bouchonne dans les deux sens à hauteur de Ranst.

