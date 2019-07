Les suites d'une histoire surréaliste à Montignies-sur-Sambre: un braqueur piégé par un commerçant connaît sa peine (vidéo)

Une peine de quarante mois de prison prononcée par le tribunal correctionnel de Charleroi a été confirmée jeudi par la cour d'appel du Hainaut à l'encontre d'un braqueur piégé par un commerçant à Montignies-sur-Sambre en octobre 2018. Ce dernier avait invité le prévenu et ses complices à revenir plus tard dans la journée, ce qu'ils avaient fait.



Constatant qu'il était tombé "sur des cons", le commerçant avait demandé aux six jeunes gens armés de revenir plus tard. "Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils reviennent à 18h30, quand la caisse serait remplie", avait-il raconté juste après les faits. Les six jeunes sont revenus alors que des policiers en civil les attendaient. Leur histoire surréaliste a fait le tour de la toile.



