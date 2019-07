Depuis l'Australie, notre journaliste Dominique Demoulin fait le point sur la disparition de Théo Hayez (vidéo)

Notre journaliste Dominique Demoulin fait le point depuis Byron Bay, en Australie, sur la disparition du Belge Théo Hayez (18 ans).

Les recherches physiques dans le cadre de sa disparition ont été suspendues au cours des derniers jours à Byron Bay en raison des intempéries, mais à l'initiative des proches du jeune homme et de résidents de la station balnéaire, un appel a été lancé à la communauté pour contribuer aux recherches dimanche.

Les volontaires sont encouragés à porter des chaussures de marche, des vêtements couvrants et de se munir d'eau et de nourriture en suffisance. Une trentaine de personnes ont signifié leur intérêt dans le groupe constitué pour l'occasion sur le réseau social Facebook.

En outre, des avis de recherche ont été placardés sur les poteaux d'éclairage, à la devanture des cafés, des commerces, des restaurants et des discothèques et des feuillets mentionnant la disparition de Théo Hayez et reprenant sa description continuent d'être distribués dans la localité.



© RTLinfo/Dominique Demoulin & Emmanuel Tallarico

L'arrivée de policiers belges pour soutenir les policiers australiens dans leur enquête est imminente. Deux enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde, ainsi qu'un membre de la cellule disparition seront détachés pour une dizaine de jours.

Le jeune Belge de 18 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 31 mai. Il a été aperçu dans cette rue de Byron Bay.



Plusieurs de ses amis n'ont plus eu de nouvelles de lui à la sortie du bar "Cheeky Monkey".



