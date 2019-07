Les syndicats de Swissport à Brussels Airport menacent d'entamer des actions

(Belga) Les syndicats d'employés (ACV Puls, ACLVB et BBTK) et la direction de la société de manutention Swissport, à Brussels Airport, se sont mis autour de la table vendredi alors que les représentants du personnel dénonce un sous-effectif et exige un plan d'embauches d'ici lundi. A défaut, les syndicats demanderont en urgence une conciliation afin de trouver une solution structurelle. "Si cela n'offre pas de solutions, des actions pourraient suivre", avertissent-ils.

Selon les syndicats, la situation est "intenable". "Dans tous les services, il est question de sous-effectif et au début de la période des départs en vacances, les travailleurs sont déjà épuisés. En janvier déjà, le front commun syndical avait signalé que le niveau de personnel actuel ne suffirait pas à passer l'été." Les syndicats affirment avoir été constructifs afin de veiller à ce que les passagers ne soient pas pénalisés. "La direction a promis d'augmenter les effectifs pour le week-end prochain mais il n'y a pas encore de garanties pour le reste de l'été." Les représentants des travailleurs ont fixé un ultimatum à la direction en demandant un plan d'embauches d'ici lundi. (Belga)