Couvin: un propriétaire agresse et vole son locataire mauvais payeur

Le propriétaire d'un bien immobilier situé au camping Les-Chenaux, à Couvin, a agressé et volé son locataire mauvais payeur, dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué le parquet de Namur.



L'auteur des faits avait décidé d'aller réclamer ce que le locataire lui devait au beau milieu de la nuit. Après un échange de paroles et de coups, le propriétaire a quitté les lieux avec de l'argent et un GSM. "Une visite domiciliaire a été effectuée à son domicile où de l'argent et un GSM ont effectivement été retrouvés. Pour le GSM, il est en aveu, mais il ne semble pas reconnaître pour l'argent", a précisé le parquet de Namur. L'auteur des faits, né en 1988, a reçu une citation à comparaître pour vol avec violence.