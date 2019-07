Lady Gaga fait une apparition surprise à la Gay Pride géante de New York

Lady Gaga a fait vendredi à New York une apparition surprise aux festivités commémorant le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall, tournant historique dans la lutte pour les droits homosexuels.

"J'espère vraiment que vous célébrez pleinement aujourd'hui qui vous êtes", a lancé la chanteuse, très appréciée de la communauté LGBTQ, depuis Greenwich Village, quartier de Manhattan qui vit s'affronter pendant six jours, en 1969, policiers et gays excédés par des années de répression.

"Vous êtes nés ainsi et vous êtes des superstars", a-t-elle poursuivi sous les applaudissements, dans une référence à son titre "Born This Way", devenu un hymne gay.

La popstar américaine, vêtue d'une veste arc-en-ciel, a salué les progrès énormes réalisés en un demi-siècle pour les droits des homosexuels, tout en rappelant les défis qui s'élevaient toujours face à eux.

"Les attaques contre la communauté transsexuelle sont de plus en plus fréquentes", a-t-elle mis en garde. "Je ne tolèrerai pas ça et je sais que vous non plus".

Dans une ambiance bon enfant, Lady Gaga a eu un mot pour l'administration "extrêmement répressive" du président Donald Trump, et encouragé les Américains à "s'aimer les uns les autres et à faire entendre (leur) voix".

Les festivités se poursuivront ce weekend avec des concerts de Madonna et Grace Jones, avant une marche des fiertés géante, dimanche, sur la célèbre 5e Avenue.

Si la "World Pride" new-yorkaise est traditionnellement l'une des plus importantes au monde, les autorités attendent cette année deux à trois millions de personnes supplémentaires.