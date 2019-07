Vladimir Poutine se rend dans une région de Sibérie où les inondations ont fait 5 morts

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans une région de Sibérie en Russie dévastée par des inondations qui ont fait cinq morts dont un enfant, selon le décompte des autorités samedi.

Plus de 350 personnes ont été blessées dans les crues, dont une centaine admises à l'hôpital, selon le ministre Yevgeny Zinichev, cité par l'agence Interfax. Deux personnes, dont un enfant, sont portées disparues. Vladimir Poutine s'est rendu dans la ville de Bratsk où la rivière Angara est en crue, alors qu'il retournait du sommet du G20 au Japon. Il a mis en garde les entreprises tentées en tirer profit de cette crise en augmentant le prix des biens de consommation. Il a intimé que les infrastructures soient remise en ordre, selon Interfax. Environ 50 villages sont inondés après plusieurs jours de pluies diluviennes dans l'oblast d'Irkoutsk, qui borde le lac Baïkal. Plus de 4.000 bâtiments ont été endommagés ou détruits, de même que de nombreux ponts et routes. Selon les autorités, 10.000 personnes sont concernées par les inondations, dont beaucoup ont dû fuit par bateau ou hélicoptères. Le ministère en charge des urgence estime que le pire est à venir alors que les pluies devraient perdurer. Un état d'urgence a été décrété dans les zones touchées. (Belga)