L'horreur à Londres: une femme enceinte poignardée décède, son enfant dans un état critique

Une femme de 26 ans enceinte de 8 mois a été poignardée samedi à Londres, a indiqué la police de la capitale du Royaume-Uni. Son bébé a vu le jour mais la jeune femme a perdu la vie.

Dans le quartier résidentiel de Croydon, situé dans la partie sud de Londres, tout le monde est sous le choc. Tôt samedi matin, la présence de nombreux véhicules de police et d'ambulances a semé le trouble. Pour cause: Kelly Mary Fauvrelle, une jeune femme de 26 ans, a été poignardée à mort. La victime était enceinte de 8 mois.



Florentina, une voisine, raconte à l'agence Reuters: "Il était environ 3h30 du matin et ma sœur s'est réveillée car elle a entendu des gens crier. Nous avons regardé par la fenêtre et nous avons vu beaucoup de policiers et d'ambulances dans la rue. Après environ 10 minutes, j'ai vu un secouriste sortir avec un bébé et ils ont mis le bébé dans l'ambulance. Le véhicule est alors parti, et des personnes sont arrivées. Des membres de la famille je crois".



Dans une déclaration, la police londonienne a indiqué que l'enfant "a été accouché sur place avant d'être emmené à l'hôpital". D'après les autorités, l'état de santé de l'enfant était critique.





Deux suspects



L'enquête ouverte cherche à déterminer ce qui s'est exactement passé pour établir les faits. La police a d'abord arrêté un homme âgé de 37 ans. Il a depuis lors été libéré en attendant que l'enquête progresse.



Un deuxième suspect a été arrêté. Il s'agit d'un individu de 29 ans. L'homme est toujours auditionné par les forces de l'ordre.