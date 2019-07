Sports Team lance la dernière journée du festival Rock Werchter

(Belga) Le groupe britannique Sports Team a lancé dimanche vers 13h sur le podium principal la dernière journée de Rock Werchter. Muse clôturera le festival sur la scène principale et New Order fera de même à The Barn. Le groupe belge Balthazar se produira à 18h25 sur le podium principal. Plus de 80.000 festivaliers sont encore attendus pour cette quatrième et dernière journée.

Les températures sont plus clémentes ce dimanche. Samedi, la Croix-Rouge a dû prodiguer des soins à pas moins de 2.700 personnes pour des coups de soleil, des piqûres d'insectes ou autres petits maux du genre. Vendredi, 2.058 personnes avaient reçu des soins. Dix-sept festivaliers ont dû être conduits à l'hôpital mais rien de grave cependant. La police n'a pas dû intervenir pour des choses importantes non plus. La compagnie de transports publics De Lijn a transporté pour les trois premiers jours du festival 51.000 personnes depuis Louvain et Aarschot. (Belga)