Fiasco du festival annulé Vestiville à Lommel: l'organisateur et sa soeur sous mandat d'arrêt

L'organisateur néerlandais du festival Vestiville, annulé en dernière minute, a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction de Hasselt, a indiqué dimanche son avocat. La soeur de l'organisateur a subi le même sort quelques heures plus tard. Elle conteste les faits qui lui sont reprochés, a indiqué son avocat, Me Peter Donné. Un troisième suspect, leur associé britannique, a également été appréhendé vendredi et a été présenté au juge dimanche soir. Il a lui été remis en liberté, indique dimanche la VRT.



Le trio avait été interpellé vendredi, dans la foulée de l'annulation en dernière minute du festival. Les deux organisateurs néerlandais, frère et soeur, ont été placés sous mandat d'arrêt dimanche. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni de fausses preuves de paiement aux fournisseurs du festival et poursuivis pour faux en écriture, escroquerie et abus de confiance.



La fraude au préjudice de ceux-ci pourrait se chiffrer en centaine de milliers d'euros.



Le festival Vestiville a été annulé en dernière minute par le bourgmestre de Lommel, qui estimait que les conditions de sécurité suffisantes n'étaient pas réunies.