Succès pour le festival Verdur à Namur: "Avec Mass Hysteria, nous avons voulu remettre le rock en avant"

Environ 6.000 personnes ont assisté à la 34e édition du festival Verdur qui a eu lieu samedi à la Citadelle de Namur, a indiqué l'organisation dimanche.

Le festival avait été repris par une nouvelle équipe organisationnelle en 2018, devenant à nouveau gratuit par la même occasion. Le rendez-vous namurois avait attiré quelque 4.000 personnes l'an dernier. Cette édition 2019 réalise donc un joli +50% !



"Le soleil a joué en notre faveur, mais je pense que c'est surtout la programmation qui a fait mouche", a souligné Michel Degueldre, directeur du Verdur. "Avec Mass Hysteria, nous avons voulu remettre le rock en avant, tout en apportant un réel éclectisme à l'affiche. Cela semble avoir plu. (…) Nous sommes maintenant gonflés à bloc pour la 35e édition en 2020."





Public sur scène et chanteur dans la foule



Une dizaine de groupes issus de courants très variés se sont succédés dès 14h00 sur la scène du théâtre de Verdure et dans la salle du Belvédère. Principale tête d'affiche avec R.O & Konoba, le groupe de métal français Mass Hysteria a mis le feu, n'hésitant pas à convier une partie du public sur scène lors de son dernier morceau. Beaucoup retiendront aussi le grand retour aux affaires des très festifs Namurois de Camping Sauvach, dont le chanteur s'est jeté dans la foule. Il y avait également à l'affiche Tanaë, Black Mirrors, The Limiñanas, Seno Nudo ou encore Glauque.





Calme et bonne humeur



En raison de la chaleur, plusieurs points d'eau potable étaient prévus. Les services de secours ont dû effectuer quelques interventions, "mais rien de grave", a précisé l'organisation. Fortement présente autour du site, la police n'a pu que constater que tout se déroulait dans la joie et la bonne humeur, toujours selon les organisateurs.





Le plus vieux festival de Wallonie



Organisé pour la première fois en 1985, le Verdur a acquis une notoriété nationale et est le plus vieux festival de Wallonie. Anciennement appelé Verdur Rock, il a changé de nom en 2018 pour marquer son éclectisme. Au total, ce sont quelque 390 groupes qui s'y sont produits devant environ 185.000 personnes.