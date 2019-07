Lauryn Hill très attendue à Couleur Café pour clôturer la 30e édition du festival

(Belga) La 30e édition de Couleur Café s'achèvera dimanche avec la prestation très attendue de Lauryn Hill.

La Belge Martha da Rossa Canga Antonio, connue sous le nom de scène de Martha Da'Ro, a eu l'honneur d'ouvrir les festivités dominicales à l'ombre de l'Atomium. Révélée en 2015 par son rôle dans le film Black, où elle crevait l'écran aux côtés d'Aboubakr Bensaihi et Emmanuel Tahon notamment, elle connaît désormais ses premiers succès sur scène avec un mélange de hip-hop et de R&B. Le public aura également l'occasion de se déhancher sur les rythmes balkaniques de Goran Bregovic, mais l'artiste la plus attendue de ce dimanche est sans conteste Lauryn Hill. L'ancienne tête d'affiche des Fugees, réputée pour ses prestations scéniques, devrait conclure le festival en apothéose. Ceux qui auront conservé un peu d'énergie pourront cependant encore rejoindre les Congolais de KOKOKO! pour un show psychédélique sur fond d'instruments réalisés à base de déchets recyclés. (Belga)