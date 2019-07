Canada: une baleine franche empêtrée dans des cordages dans le golfe du Saint-Laurent

Une baleine franche (ou noire) de l'Atlantique nord empêtrée dans des cordages a été repérée dans les eaux canadiennes, où six de ces mammifères ont été retrouvés morts depuis le début juin, ont indiqué les autorités canadiennes dimanche.

La baleine, un jeune mâle, a été repérée samedi dans le Golfe du Saint-Laurent et une équipe espère pouvoir la retrouver et essayer de la délivrer quand la météo se sera améliorée, a annoncé sur sa page Facebook le centre de recherche aquatique du Grand Manan au Nouveau Brunswick.

Le ministère des Pêches et Océans a indiqué dimanche soir être "au courant de la présence d'une baleine noire de l'Atlantique Nord empêtrée dans le golfe du Saint-Laurent" et prendre "cette situation très au sérieux".

Il a ajouté travailler en étroite collaboration avec une équipe spécialisée dans ce genre de sauvetage "pour évaluer les options de désempêtrement".

La baleine a été observée pour la première fois samedi en fin d'après-midi par un navire de la Garde côtière canadienne dans une zone fermée à la plupart des pêches depuis avril, indique encore le ministère dans un communiqué, précisant que " l'état de la baleine et la durée de son empêtrement sont inconnus pour le moment".

Six baleines franches ont été retrouvées mortes dans les eaux de l'est du Canada en juin et deux d'entre elles ont vraisemblablement succombé à un choc avec un navire.

Les résultats préliminaires d'une nécropsie effectuée sur Comet, la troisième baleine retrouvée morte cette année dans le golfe du Saint-Laurent, "sont hautement compatibles avec une mort causée par un traumatisme contondant, ce qui correspond à une collision avec un navire", a annoncé le ministère des Pêches et Océans dans un communiqué samedi soir. Les résultats détaillés de cette nécropsie doivent être rendus publics dans les prochains mois.

Des analyses ont déjà été réalisées sur les deux premières baleines retrouvées mortes. La première, une femelle de 40 ans, appelée Punctuation, est aussi décédée à la suite d'une collision avec un navire, selon les spécialistes. Ceux-ci n'ont cependant pas pu déterminer les circonstances du décès d'un mâle de neuf ans baptisé Wolverine.

Ces décès portent à environ 400 la population estimée de cette espèce en voie d'extinction dans le monde, selon les autorités canadiennes.

Ils ont amené les autorités à limiter la vitesse pour les bateaux de 20 mètres ou plus à 10 nœuds (19 km/h) dans l'ouest du golfe du Saint-Laurent.

Il s'agit des premiers décès de baleines noires signalés au Canada depuis l'été 2017. Douze de ces mammifères avaient alors été retrouvés morts dans les eaux de l'est du pays.

La carcasse de la sixième baleine décédée ce mois ci, une femelle baptisée Clipper, a été remorquée et sortie de l'eau dimanche en Gaspésie, ou sa nécropsie est prévue lundi. Les autorités étudient les moyens de réaliser des examens sur les carcasses des deux autres baleines décédées.