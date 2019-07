Val-de-Marne: un adolescent entre la vie et la mort après une rixe

Un adolescent de 15 ans était entre la vie et la mort dimanche après avoir été roué de coups samedi à Villecresnes (Val-de-Marne) lors d'une rixe entre deux groupes de jeunes, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

L'adolescent a été blessé lors d'un affrontement vers 19H00 dans cette commune située au sud-est de Paris, a indiqué cette source. Il souffrait d'un traumatisme crânien et a été opéré, son pronostic vital étant toujours engagé dimanche, a-t-on précisé de même source.

Un mineur a été interpellé et le Service départemental de la police judiciaire (SDPJ) du Val-de-Marne a été saisi de l'enquête.

Plus tard dans la nuit, dans le département des Yvelines, une autre rixe a opposé entre 30 et 60 personnes, faisant six blessés dont deux graves, a-t-on appris auprès du parquet de Versailles.

Deux groupes rivaux, l'un de Chanteloup-les-Vignes et l'autre de Saint-Germain-en-Laye, se sont affrontés vers 01H00 du matin dans un quartier populaire de cette seconde commune, le quartier Bel-Air, a expliqué le parquet.

Certains jeunes étaient notamment armés de barres de fer et probablement d'armes blanches, les victimes présentant des plaies de cette nature, ont précisé les pompiers, qui ont transporté trois personnes, dont deux par hélicoptère, vers des hôpitaux parisiens.

Dimanche, seuls les deux blessés les plus graves, âgés d'une vingtaine d'années, étaient toujours hospitalisés et leurs jours n'étaient pas en danger, a indiqué une source judiciaire. L'un a été blessé au thorax et l'autre au bras.

Deux personnes ont été placées en garde à vue et l'enquête a été confiée à la Sûreté départementale, qui va notamment exploiter les enregistrements de vidéosurveillance des lieux.