Les grandes PME comptent recruter au prochain trimestre

(Belga) Plus d'un tiers des entreprises de moins de 100 travailleurs comptent engager eu troisième trimestre, selon le 36e baromètre publié lundi par le prestataire de services en ressources humaines SD Worx. Dans les plus grandes (50 à 99 travailleurs), ce chiffre monte même à 86,5%. Une PME sur cinq se dit cependant hésitante en raison du climat politique incertain.

Plus d'une PME belge sur trois (37,4%) souhaite recruter. C'est la première augmentation depuis juin 2018, lorsque les ambitions avaient atteint leur plus haut niveau depuis le début de l'étude (38,1%). Cela fait six trimestres consécutifs que ce pourcentage fluctue autour d'un tiers (34,4% sur les deux trimestres précédents). Par région, les intentions de recrutement concernent 39% des PME à Bruxelles et en Wallonie, et 36,3% en Flandre. Les attentes concernant le volume de travail sont elles moins optimistes, puisque 65% des entreprises s'attendent à un statu quo. Moins d'une sur trois s'attend (29,1%) à une augmentation de la quantité de travail, soit la mesure la plus basse depuis 2016. L'enquête a été menée auprès de 815 chefs d'entreprise en juin 2019. (Belga)