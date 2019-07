Au moins 30 degrés pendant trois jours: le mois de juin a été "beaucoup plus chaud que la normale"

Le mois de juin a été marqué par des températures maximales élevées avec 23,6°C de moyenne contre 20,6°C pour un mois de juin normal, ressort-il du bilan climatologique de l'Institut royal météorologique (IRM) publié lundi. Le mois de juin 2019 arrive à la 4e place dans le classement des mois de juin les plus chauds depuis 1901, loin du record de 1976 (24,9°C) et proche des valeurs de 2003 et 2017 (23,8°C).



Les températures se sont ainsi situées au-dessus des valeurs normales pendant une bonne partie du mois à Uccle. Entre le 5 et le 13 inclus, sauf le 10, elles sont en revanche restées un peu en dessous des normales saisonnières. La température la plus élevée a été mesurée le 25 juin à Ophoven (Limbourg), avec un maximum de 35,4°C, tandis que la température la plus basse fut mesurée le 7 à Elsenborn (Bütgenbach, province de Liège), avec un minimum de 2,7°C.

Durant la troisième décade (21-30 juin), la Belgique a par ailleurs connu une vague de chaleur précoce, avec des températures maximales observées à Uccle atteignant au moins 25°C. Le mercure est en outre monté à au moins 30°C pendant trois jours. Le mois de juin fut donc globalement "beaucoup plus chaud que la normale" (18,5°C contre 16,2°C).





Un nouveau record atteint



Le dernier mois de l'année scolaire a de surcroît été très lumineux puisque le soleil a brillé pendant 255 heures 02 minutes, contre 188 heures 05 minutes un mois de juin normal. Il s'agit de la 10e fois, sur la période de référence actuelle débutant en 1981, que le soleil a pointé quotidiennement le bout de son nez. Aucun jour avec ciel couvert (aucun rayon ne filtre entre le lever et le coucher du soleil) n'a été observé alors qu'il y en a au moins 2,1 un mois de juin normal.

Par ailleurs, il n'y a eu cette année, au cours du mois de juin, que deux jours avec un ciel très nuageux (normale: 10 jours), ce qui constitue un nouveau record, puisque le précédent record était de trois jours en 2003.

En termes de précipitations, le mois de juin a été "assez arrosé". Il est tombé en 12 jours à Uccle 98,1 millimètres de précipitations contre 71,8 mm pour un mois de juin normal. A partir du 20 juin, il n'est toutefois plus tombé une seule goutte de pluie à Uccle. Au total, 16 jours d'orage ont été enregistrés dans le pays sur le mois, contre 12,7 un mois de juin normal.