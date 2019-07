Les soldes: l'occasion de refaire la garde-robe des enfants

Les vêtements d'enfants coûtent parfois cher. Les soldes sont donc l'occasion de faire de bonnes affaires et de refaire leur garde-robe à petits prix.

Le coup d'envoi des soldes d'été, l'occasion de faire des bonnes affaires, pour les enfants aussi qui grandissent plus vite. Delphine est la maman de Lilou, âgée de 5 ans. Aujourd'hui, mère et fille vont faire les soldes, un moment que Delphine attend chaque année avec impatience. L'occasion de faire de bonnes affaires, tant dans les vêtements que les jouets.

"Ils grandissent beaucoup, donc on a besoin d'acheter régulièrement", explique la maman. "Donc, les soldes nous permettent d'acheter beaucoup et de faire vraiment des économies, à ce moment-là. On prend plusieurs tailles : ici, par exemple, je vais prendre du 6 ans, du 8 ans, et on peut vraiment durer dans le temps avec ça."

Patrice, lui, est venu avec Juliette, sa fille de 5 ans. Leur objectif: trouver une belle paire de sandalettes. "Pour le moment, on voit que les soldes sont intéressantes, donc on se jette un peu sur ce qu'il y a, quoi."





Achats utiles pour les enfants, achats plaisir pour les adultes



Nous nous sommes rendus dans un autre magasin, qui ne propose que des vêtements de marque. Ici, un budget plus conséquent est nécessaire. Durant les soldes, c'est donc l'occasion de se permettre les petites folies que les parents évitent habituellement.

"Ils attendent souvent cette période-ci pour acheter des vêtements pour leurs enfants", explique la responsable du rayon enfants. "Certains prennent même de l'avance sur la rentrée des classes. Comme ça, l'enfant est bien habillé pour la rentrée."

Mais généralement, les achats pour les enfants sont beaucoup plus raisonnés, que ceux pour les adultes. Un secteur est particulièrement ciblé : les chaussures.

"Pour les enfants, c'est plutôt un acte de besoin, puisqu'ils en ont besoin pour l'été. On sait que les enfants détruisent facilement leurs paires de chaussures et donc là on va profiter des soldes pour acheter quelque chose à moindre coup, qui va tenir durant cet été, pour les plaines, les activités multi-sport, etc. L'adulte, lui, ira davantage vers un achat coup de coeur, un achat plaisir", selon Isabelle Morgante, chargée de communication à l'Union des Classes Moyennes (UCM).

Si certains ont décidé de partir à l'assaut des magasins dès aujourd'hui, beaucoup attendent les prochaines démarques pour faire de meilleures affaires.