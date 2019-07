L'Iran dépasse la limite prévue d'uranium faiblement enrichi

(Belga) L'Iran a dépassé la limite d'uranium faiblement enrichi prévue dans l'accord international de 2015, rapporte l'agence de presse iranienne Fars.

L'Iran n'est pas autorisé à stocker plus de 300 kg d'uranium faiblement enrichi (3,67 %). Selon Fars, l'Agence internationale de l'énergie atomique (IAEA) a confirmé que cette limite avait été franchie, sans toutefois commenter officiellement l'information. Les Etats-Unis se sont retirés l'an dernier de l'accord et ont imposé de nouvelles sanctions économiques à l'Iran, malgré l'opposition des partenaires européens. Le mois dernier, l'Iran a dévoilé un plan détaillé pour s'affranchir pas à pas des certains de ses engagements et a donné aux pays faisant encore partie de l'accord, à savoir la Chine, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, jusqu'à début juillet pour sauver l'accord et assouplir les sanctions contre les secteurs pétrolier et financier en Iran. (Belga)