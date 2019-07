La Bourse de Paris reste revigorée (+0,81%) par le G20

La Bourse de Paris maintenait son cap haussier (+0,81%) lundi à mi-séance, toujours portée par l'espoir d'une amélioration sur le front commercial sino-américain, après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping samedi à l'occasion du G20.

A 14H53 (12H53 GMT), l'indice CAC 40 prenait 44,94 points à 5.583,91 points, dans un volume d'échanges de 1,3 milliard d'euros. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,83%.

La cote parisienne a ouvert en nette hausse lundi et s'est ensuite maintenue dans le vert.

Wall Street s'apprêtait de son côté à décoller à l'ouverture. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 1,01%, l'indice élargi S&P 500 gagnait 1,17% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 1,81%.

"Les futures sur les principaux indices américains évoluent en nette hausse après une trêve commerciale négociée en marge du G20 entre les présidents Xi et Tramp", ont souligné dans une note les experts de Mirabaud Securities Genève.

"Trêve commerciale qui inclut, rappelons-le, une reprise des ventes de produits américains au géant des télécommunications Huawei, ce qui semblait totalement exclu il y a moins d'une semaine encore", ont-ils poursuivi.

Donald Trump et Xi Jinping ont évité le pire en décrétant samedi une trêve dans leur guerre commerciale lors du sommet du G20 d'Osaka, même si cette reprise du dialogue entre les deux premières économies mondiales n'est assortie d'aucun calendrier.

Le président américain a indiqué qu'il n'entendait "pas ajouter" de tarifs douaniers sur les importations venant de Chine, ni en supprimer, "au moins pour le moment".

Un conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, a en outre estimé dimanche qu'il y avait de "bonnes chances" que les entreprises américaines se voient accorder des licences pour vendre des produits à Huawei.

"La décision de Washington de suspendre jusqu'à nouvel ordre le projet d'imposer des droits de douane sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises non couvertes par des taxes de 25% et la décision d'assouplir les restrictions à l'encontre de Huawei Technologies en autorisant les entreprises américaines à vendre du matériel de haute technologie, ont été perçues comme un signe de bonne volonté par Pékin", a résumé pour sa part Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

Donald Trump a en outre de nouveau écrit une page d'histoire dimanche avec la Corée du Nord en devenant le premier président des Etats-Unis à fouler le sol de ce pays, lors d'une rencontre avec Kim Jong Un qui a permis de réamorcer les discussions sur le programme nucléaire de Pyongyang.

Du côté des indicateurs, l'activité manufacturière en Chine s'est nettement contractée en juin, selon un indice indépendant publié lundi.

En France, le marché automobile a baissé de 8,4% sur un an en juin tandis que le secteur manufacturier a connu le mois dernier sa plus forte croissance depuis neuf mois, porté par une nette hausse de la production et par l'augmentation des nouvelles commandes.

L'activité dans le secteur manufacturier britannique a atteint quant à elle en juin son plus bas niveau depuis début 2013, les entreprises constituant moins de stocks du fait du report du Brexit.

La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a de son côté légèrement décéléré en mai, selon des chiffres publiés lundi par la Banque centrale européenne (BCE).

Aux Etats-Unis, l'indice d'activité manufacturière ISM pour juin complètera l'agenda.

Les membres de l'Opep et leur partenaires ont par ailleurs fait savoir qu'ils "soutiennent tous la proposition" de prolonger pour neuf mois, dans les mêmes proportions, les baisses de production en vigueur depuis décembre pour soutenir les cours du baril, a annoncé lundi le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak à Vienne.

- Les parapétroliers mènent la danse -

En matière de valeurs, les titres liés au secteur pétrolier profitaient de la hausse des cours dans le sillage de l'annonce de la reconduite des baisses de production par l'Opep et ses partenaires.

CGG bondissait de 7,11% à 1,77 euro, Vallourec de 6,81% à 2,70 euros tandis que TechnipFMC montait de 2,39% à 23,14 euros et Total de 1,25% à 49,89 euros.

STMicroelectronics gagnait 5,71% à 16,49 euros, profitant de l'apaisement des tensions commerciales sino-américaines, dont le secteur des semi-conducteurs a pâti ces derniers mois. Soitec progressait pour sa part de 1,51% à 97,75 euros.

ArcelorMittal progressait de 2,48% à 16,13 euros après qu'il a annoncé lundi avoir cédé pour 740 millions d'euros d'actifs au britannique Liberty House, dans le cadre d'un plan de cessions proposé en 2018 à la Commission européenne après le rachat du groupe sidérurgique italien Ilva.

Latécoère s'envolait de 32,40% à 3,80 euros, se rapprochant du prix de 3,85 euros auquel le fonds d'investissement Searchlight entend lancer une offre publique d'achat (OPA) amicale sur l'équipementier aéronautique dont il détient déjà 26% du capital.