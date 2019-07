Maxi Zoo rappelle la nourriture pour chien "Real Nature Wilderness Adult Best Horse"

(Belga) La société Maxi Zoo Belgique a décidé lundi, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente la nourriture pour chien "Real Nature Wilderness Adult Best Horse 800g". Une teneur en cadmium supérieure à la norme a en effet été décelée dans ce produit vendu sous forme de saucisse.

L'entreprise demande aux propriétaires de chiens de ne pas donner cet aliment à leur animal et de le ramener au point de vente, où il leur sera remboursé. Le produit arbore la date de péremption du 18/01/2021 et le numéro de lot 180119. Bien qu'une exposition à court terme à une concentration accrue de cadmium ne représente pas un danger direct pour la santé de l'animal, une exposition prolongée peut entraîner une perte d'énergie, de l'ostéoporose et des problèmes respiratoires. Pour toute information complémentaire, les clients peuvent prendre contact avec Maxi Zoo Belgique au 03/210.86.90. (Belga)