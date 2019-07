La mer du Nord en piteux état: les milliers de touristes du week-end ont laissé une montagne de déchets derrière eux

Le week-end dernier a été un succès pour la Côte avec quelque 325.000 touristes d'un jour qui sont venus profiter des belles plages de la mer du Nord, à la recherche d'un peu d'air frais. A leur départ, les plages n'étaient toutefois plus si belles mais jonchées de déchets, ont déploré les autorités locales lundi.

A côté des photographies de vacances, beaucoup d'illustrations des déchets sur la plage circulaient sur les réseaux sociaux lundi matin. On y voit des poubelles débordantes et des ordures laissées sur le sable. Les bourgmestres de la Côte déplorent que les touristes n'emportent pas leurs déchets. Le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein (Open Vld), trouve dommage que les autorités soient pointées du doigt. "Nous faisons de notre mieux, en tant que ville, pour résoudre les problèmes des ordures. Nos services de nettoyage fournissent un travail inimaginable mais face à un tel afflux de touristes, ils ne peuvent plus suivre", explique-t-il.



Il appelle à la responsabilisation des vacanciers d'un jour afin qu'ils ne laissent plus une montagne de déchets derrière eux. L'office de tourisme de la Flandre occidentale, le Westtoer, a compté samedi 125.000 touristes d'un jour à Côte et 200.000 dimanche.