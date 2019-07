Prévisions météo: fin du coup de chaud sur le pays, les températures chutent

Aujourd'hui, le temps restera globalement sec avec un alternance d'éclaircies et de passages parfois très nuageux. L'après-midi, les éclaircies devraient devenir plus nombreuses dans l'intérieur des terres, avec même un temps très ensoleillé au littoral. Les maxima seront compris entre 19 degrés sur la plage et 24 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord.

Mercredi, le temps restera sec et généralement ensoleillé, avec parfois un peu plus de champs nuageux. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la côte et 24 degrés en Lorraine belge, sous un vent modéré de secteur nord-est.

La journée de jeudi sera généralement ensoleillée avec parfois un peu plus de nuages d'altitude. Les maxima se situeront entre 19 et 24 degrés. Le vent deviendra faible de secteur est à nord-est.