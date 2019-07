Lourdes: la vie de Bernadette devient comédie musicale

Une grotte reconstituée, le mystère entourant les apparitions de la Vierge devant une jeune paysanne devenue sainte: à Lourdes, quelque 1.500 personnes assistaient lundi à la première de la comédie musicale "Bernadette de Lourdes" qui retrace la vie de Bernadette Soubirous, selon les organisateurs.

Le spectacle retrace le parcours de la jeune fille à la santé très fragile, vivant dans une grande misère et devant laquelle la Vierge serait apparue 18 fois en 1858, dans la grotte de Massabielle.

Il relate, à partir de procès verbaux d'époque, l'enquête cléricale qui fut menée, jusqu'au départ de Bernadette dans un couvent de Nevers où elle prit l'habit.

"Bernadette de Lourdes", sous-titrée "Elle m'a regardé comme une personne" et incarnée par Eyma, ancienne candidate de l'émission télé +The Voice Kids+, est un show musical "validé par l'Église", avait indiqué à l'AFP la productrice Eléonore de Galard, en novembre dernier.

Toutefois, "ce n'est pas un spectacle de catholiques pour des catholiques", avait rajouté le producteur Roberto Ciurleo.

Pour le livret, les producteurs ont fait appel à un duo de référence : Lionel Florence et Patrice Guirao (Les Dix Commandements, Cléopâtre, Adam et Ève, Le Roi Lion, Mozart...), paroliers pour de nombreux interprètes, dont Johnny Hallyday ou Pascal Obispo. Les musiques ont été composées par le chanteur Grégoire.

"Bernadette de Lourdes" est programmée jusqu'au 5 octobre prochain. A chaque représentation, l'Espace Robert Hossein pourra accueillir 130 personnes à mobilité réduite, selon les organisateurs.

Le spectacle, en français, est sous-titré, sur écrans, en trois langues, dont l'anglais et l'espagnol, en fonction de la langue des pèlerins présents dans l'assistance.

"Bernadette de Lourdes" reviendra à partir de début avril 2020 jusqu'au mois d'octobre, dans le cadre d'un bail de trois ans à compter de cette année.

Des négociations sont en cours en vue d'une tournée dans plusieurs pays dont l'Espagne, l'Italie, la Pologne et en Amérique latine, a affirmé l'organisation lundi.

Le budget global de la comédie musicale s'élève à près de 10 millions d'euros, selon la production.

Elle est créée alors que Lourdes célèbre les 175e et 140e anniversaires de la naissance et de la mort de Bernadette Soubirous. Haut-lieu touristique et de pèlerinage, le sanctuaire de Lourdes a accueilli un total de 1,2 million de visiteurs en 2018.

Depuis les mystérieuses apparitions, 70 guérisons miraculeuses ont été reconnues par l'Eglise catholique à Lourdes.

Un documentaire, "Lourdes", sorti dans les salles en mai dernier, a enregistré plus de 200.000 entrées.