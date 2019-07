USA: sur Facebook, des policiers aux frontières se moquent des migrants

Des membres de la police américaine aux frontières ont échangé sur un groupe Facebook "secret" moqueries sur les migrants, insultes sexistes et menaces contre des élus du Congrès, a révélé lundi un site d'informations indépendant.

Selon ProPublica, ce groupe "secret" créé en 2016 rassemble 9.500 personnes, soit la moitié des effectifs actuels du Customs and Border Protection (CBP), chargés de surveiller les frontières américaines.

Baptisé "Je suis 10-15" du nom de code qui signifie "étrangers en détention", le groupe se décrit comme un forum "marrant" et "sérieux" permettant aux douaniers, anciens ou actuels, de discuter "seulement" de leur travail.

Mais les commentaires des utilisateurs sont le plus souvent ironiques ou insultants, selon ProPublica qui publie plusieurs messages.

"S'il meurt, il meurt", réagit ainsi un membre après le décès en mai d'un migrant de 16 ans dans un centre de détention au Texas.

Un autre propose de lancer un appel aux dons en faveur du douanier qui sera "assez courageux" pour lancer un burrito sur les élues démocrates Alexandria Ocasio-Cortez et Veronica Escobar, lors de leur visite prévue ce lundi dans le centre du CBP à Clint (Texas).

Ces centres, qui ont été récemment la cible d'une polémique sur les conditions de détention des migrants, ont été comparés à des "camps de concentration" par Alexandria Ocasio-Cortez.

Un troisième message met en doute l'authenticité de la photo des corps d'un migrant et de sa fille en bas âge retrouvés la semaine dernière gisant au bord du Rio Grande. Le cliché a provoqué l'émoi et la colère au Mexique et aux Etats-Unis.

"Vous avez déjà vu des corps flottants aussi propres", s'interroge l'auteur du message, estimant que la photo pourrait être manipulée.

Les méthodes de la police aux frontières sont décriées depuis les arrivées massives de migrants illégaux à la frontière avec le Mexique, qui ont saturé les structures de détention.

"Il y a 20.000 agents du CBP AU TOTAL aux Etats-Unis. 9.500 - presque LA MOITIE - sont dans ce groupe Facebook secret raciste et violent. Ils menacent d'être violents contre des membres du Congrès. Comment, à votre avis, traitent-ils les enfants+familles en cage?", a dénoncé Alexandria Ocasio-Cortez sur Twitter.

La patronne du CBP, Carla Provost, a dénoncé des messages "complètement inappropriés" et "contraires à l'honneur et à l'éthique" des agents.

L'agence fédérale de surveillance des frontières a annoncé qu'elle avait lancé une enquête sur ce groupe.