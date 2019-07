"Toy Story 4" s'accroche en tête du box office nord-américain

"Toy Story 4" a conservé sa première place au box-office nord-américain, empochant 59,7 millions de dollars au cours du weekend, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Woody, Buzz l'éclair et leurs amis ont permis au film des studios Pixar-Disney de récolter 238,7 millions de dollars depuis sa sortie dans les salles obscures nord-américaines il y a dix jours.

Dans ce nouvel opus, le cow-boy Woody, délaissé par sa nouvelle petite propriétaire Bonnie, profite d'un voyage en camping-car pour convaincre Forky, fabriquée par la fillette avec une fourchette et trois bouts de ficelle, qu'il est bien un jouet.

C'est un jouet plus effrayant, la poupée Annabelle, qui revient pour mieux hanter les spectateurs et se hisser sur la deuxième marche du podium. Ce film d'horreur, baptisé "Annabelle: La Maison du mal", le septième de l'univers "Conjuring", a engrangé 20,3 millions de dollars pour son premier weekend sur les écrans.

Imaginez un instant, vous êtes le seul à avoir entendu parler des Beatles. Pourquoi ne pas reprendre leur répertoire et décrocher votre place au panthéon musical? C'est le scénario du film "Yesterday", troisième du box-office pour sa sortie, avec 17 millions de dollars en trois jours. Sur sa route, Jack Malik (Himesh Patel) va croiser, pour l'accompagner, le chanteur Ed Sheeran, interprétant son propre rôle.

Bien loin derrière, "Aladdin", avec Will Smith dans le rôle du génie, est recalé au pied du podium, avec 10,1 millions de recettes. Après six semaines en salle, le film de Disney a engrangé plus de 306 millions de dollars.

A la cinquième place, le film d'animation "Comme des bêtes 2" a récolté 7,3 millions de dollars, et 131,4 millions depuis sa sortie il y a quatre semaines.

Ce weekend a aussi été marqué par l'arrivée dans certaines salles d'une version augmentée d'"Avengers: Endgame".

Dix semaines après sa sortie, le 22e film de l'univers cinématographique Marvel court toujours derrière le record mondial détenu par "Avatar" avec 2,788 milliards de dollars de recettes.

"Avengers: Endgame" a récolté lui près de 2,762 milliards dans le monde, dont 842 millions en Amérique du Nord.

Voici le reste du Top 10 :

6 - "Men in Black: International": 6,9 millions de dollars (65,1 millions en trois semaines);

8 - "Child's Play: La Poupée du mal": 4,4 millions (23,5 en deux semaines);

9 - "Rocketman": 3,9 millions (84,2 millions en cinq semaines);

10 - "John Wick Parabellum": 3,2 millions (161,4 en sept semaines).