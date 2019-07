Disparition d'un Belge en Australie - Des fouilles avec grimpeurs marquent la fin des recherches physiques à Byron Bay

(Belga) Des grimpeurs menaient mardi des recherches au nord du phare de Byron Bay, a constaté Belga sur place. Une opération qui devrait être la dernière fouille physique de la police australienne dans le cadre de la disparition du Belge Théo Hayez (18). Les fouilles de volontaires en revanche se poursuivent. Laurent Hayez, le père du jeune homme, s'est joint à eux dimanche.

Les grimpeurs de la police australienne ont procédé à de nouvelles fouilles sur le versant nord des falaises en contrebas du phare de la station balnéaire de Byron Bay, où le téléphone de Théo Hayez a été borné pour la dernière fois le 1er juin, le lendemain de la disparition du jeune touriste. Cette opération, dans un terrain difficile fait de bush et de rochers abrupts, devrait marquer la fin des recherches physiques entreprises par la police, a indiqué une source proche du dossier à Belga, ce que la porte-parole de la police australienne n'était toutefois pas en mesure de confirmer. "Il y a toujours depuis le début la même intensité de recherches, au début c'est peut être 80% de fouilles, là où on pense qu'on peut trouver, et 20% d'enquête tactique. Au fur et à mesure, ça s'inverse pour arriver à un certain moment à 100% de tactique parce qu'à un moment donné on a tout fouillé", explique cette source policière. Les trois enquêteurs belges dépêchés en Australie étaient présents sur le site de recherche. Ils retourneront en Belgique mercredi. Deux enquêteurs criminels de la police australienne, arrivés depuis Sydney en renfort à Byron Bay, quittent la localité mardi. Par ailleurs, les recherches organisées quasi quotidiennement depuis un mois par les volontaires locaux étaient aussi poursuivies mardi. Après avoir été rejoints par une centaines de personnes dimanche, les chercheurs bénévoles étaient une quinzaine mardi pour fouiller le bush le long de la plage de Tallow Beach, au sud du phare de Byron Bay. Ils étaient accompagnés du père de Théo Hayez, Laurent Hayez, qui demeure à Byron Bay tant que son fils n'a pas été retrouvé.