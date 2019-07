Le roi Philippe reçoit Liesbeth Homans et Wouter Beke pour leur prestation de serment

Le Roi reçoit ce mardi matin Liesbeth Homans (N-VA) et Wouter Beke (CD&V) pour leur prestation de serment respective.

Le Roi reçoit en audience M. Wouter Beke pour sa prestation de serment en tant que Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées.

Sa Majesté le Roi reçoit en audience Mme. Liesbeth Homans pour sa prestation de serment en tant que Ministre-Présidente du Gouvernement flamand. Les prestations de Serment se déroulent au Palais de Bruxelles en présence du Premier ministre.







Liesbeth Homans prête serment en tant que ministre-présidente flamande, en remplacement de Geert Bourgeois, parti au parlement européen.

Quant au président du CDV, il deviendra ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées. Wouter Beke succèdera à Kris Peeters, lui aussi élu au parlement européen.

M. Wouter Beke cumule donc les fonctions de ministre et président de parti. "Mais c’est temporaire. En septembre, on va ouvrir les élections pour la présidence du parti", souligne-t-il au micro de notre journaliste Loïc Parmentier sur place. "J’espère qu’on va avoir un gouvernement fédéral, mais aussi régional, dès que possible", déclare M. Beke.