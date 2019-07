Verviers: l'école communale de Lambermont vandalisée (photos)

L'école communale de Lambermont, rue Saint-Bernard à Verviers, a été la cible de dégradations volontaires entre vendredi et lundi, indique la zone de police Vesdre.

"Dans la cour de l'école, l'une des portes du box métallique contenant vélos, trottinettes, etc. a été pliée, et l'autre arrachée", indique la police, qui précise qu'aucune trottinette n'a été emportée. "Une fenêtre de la garderie a été brisée, et un extincteur a été sorti de son socle puis abandonné à l'extérieur, sans avoir été utilisé. Des excréments ont été laissés un peu partout sur le sol", ajoute la police. Rien n'a été emporté. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale a été appelé sur place.