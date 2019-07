Londres: un passager clandestin tombe d'un avion et s'écrase à un mètre d'un homme en train de bronzer dans son jardin

La découverte du corps d'un homme, probablement un clandestin tombé du train d'atterrissage d'un vol Kenya Airways à destination de l'aéroport londonien d'Heathrow, a suscité choc et émoi dans le quartier où il a été retrouvé, rapportait la presse britannique mardi.

La victime est tombée dimanche dans le jardin d'une maison de Clapham, dans le sud-ouest de Londres, où un homme prenait un bain de soleil, a rapporté un voisin cité par l'agence britannique Press association. Ce voisin a raconté avoir entendu un grand bruit et avoir regardé par la fenêtre. "Au départ j'ai cru que c'était un clochard endormi dans le jardin", a-t-il expliqué. "Il avait ses vêtements sur lui. J'ai regardé plus attentivement et j'ai vu qu'il y avait du sang partout sur les murs du jardin", a-t-il décrit. "J'ai tout de suite compris qu'il était tombé". Il a expliqué avoir vu son voisin qui était "bouleversé". "Il prenait le soleil et (l'homme) est tombé à un mètre de lui", a-t-il relaté, sous couvert d'anonymat.



L'accident est survenu à quelques centaines de mètres d'un parc très fréquenté dimanche après-midi. Le corps a heurté le sol avec une telle force que cela a laissé un trou dans la pelouse et sur une dalle du jardin, montre une photo publiée par le tabloïd The Sun. Selon le voisin, "une des raisons pour lesquelles son corps était intact était qu'il était comme un bloc de glace". Les enquêteurs pensent "que l'homme était un passager clandestin et qu'il est tombé du train d'atterrissage" lors de la sortie de celui-ci, a indiqué Scotland Yard lundi. "Un sac, de l'eau et de la nourriture ont été découverts dans le compartiment du train d'atterrissage", a expliqué la police.



Plusieurs incidents similaires se sont produits autour de Londres ces dernières années.