Electricité: hausse de 1,23% proposée pour les tarifs réglementés

Une hausse moyenne de 1,23% à compter du 1er août est proposée pour les tarifs réglementés de l'électricité, a annoncé mardi la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Cette hausse, proposée aux ministres de l'Energie et de l'Economie, était attendue, et destinée à couvrir notamment l'utilisation des réseaux publics de transport et distribution de l'énergie. Elle intervient après une hausse précédente et contestée de 5,9%, entrée en vigueur le 1er juin.

Plus précisément, elle serait de 1,26% TTC pour les clients particuliers et de 1,10% TTC pour les clients petits professionnels.

La proposition doit ensuite être présentée au Conseil supérieur de l'énergie.

Outre le coût du transport, cette proposition tarifaire intègre l'évolution des coûts commerciaux d'EDF et des coûts des certificats d'économie d'énergie, précise la CRE. Le tarif du transport est fixé à l'avance pour quatre ans.

Quelque 76% des usagers sont aujourd'hui concernés par les tarifs réglementés de l'électricité.