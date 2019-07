Orages: la ligne TGV France-Italie via Modane coupée plusieurs semaines

Toutes les vigilances orange pour les orages étaient levées mercredi peu après 00H30, mais un orage dans la soirée a provoqué en Savoie une coulée de boue rendant inutilisable pendant plusieurs semaines une ligne TGV entre la France et l'Italie.

De onze dans l'après-midi, le nombre de départements en vigilance orange est passé à six, puis à trois vers 22H30 : la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. A 00H43, Météo France a levé l'alerte partout.

Les orages de la soirée ont été beaucoup moins forts que la veille, et n'ont pas fait non plus de victime.

Mais une très importante coulée de boue en Savoie va rendre inutilisable pendant "plusieurs semaines", la ligne entre Saint-Jean de Maurienne et Modane, a annoncé la SNCF.

Circulent sur cette ligne, a souligné une porte-parole de la SNCF, des TGV entre Paris et Milan, des trains Thello italiens, des TER régionaux et de nombreux trains de fret entre la France et l'Italie.

- Vallorbe et Vintimille -

Ainsi, dans la soirée, un train de fret italien devant entrer en France a été rapatrié sur Milan, et un train Thello qui devait passer dans la zone après 21H00 a été arrêté à Dijon, a indiqué la SNCF. Les passagers d'un TER en direction de Chambéry ont été acheminés en bus.

La porte-parole a expliqué que les opérateurs avaient en principe le choix entre deux alternatives au passage par Modane, au nord via Vallorbe en Suisse, au sud via Vintimille en Italie.

Cette coupure s'ajoute à d'autres dues aux intempéries de lundi. Le trafic ferroviaire devait reprendre sur les autres lignes de Savoie et de Haute-Savoie mercredi matin, à l'exception de la ligne Montmélian-Gières, fermée jusqu'au 18 juillet.

La préfecture des Hautes-Alpes, qui était en vigilance orange en milieu de soirée, a fait état pour sa part de "violents orages en fin d'après-midi", touchant particulièrement la vallée de la Clarée et les communes de Névache et Val-des-Prés.

Des torrents ont débordé, et les crues et les coulées de boue ont "provoqué des inondations et dégradations dans certaines habitations et coupé des axes routiers", a relevé la préfecture. Mais il n'y a pas eu de victime.

Lundi soir, de fortes bourrasques et dans certains cas la grêle ont frappé six départements placés en alerte orange orages par Météo-France. L'épisode a particulièrement touché les Alpes.

- 15.000 foyers sans électricité -

Jusqu'à 100.000 foyers environ ont été privés d'électricité, notamment en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Il en restait encore 15.000 mardi soir, a indiqué une porte-parole d'Enedis.

L'épisode de lundi, à part une personne gravement blessée par une chute d'arbre sur son camping-car, n'a fait que quelques blessés légers, ont expliqué les préfectures, mais obligé les pompiers à sortir des centaines de fois dans les départements les plus touchés.

Parmi les évènements les plus spectaculaires, le toit de la salle des fêtes s'est partiellement détaché en plein concert à Doussard, en Haute-Savoie, alors que 200 personnes s'y trouvaient.

En Haute-Savoie également, 43 personnes présentes sur un bateau de plaisance ont été récupérées par d'autres embarcations vers minuit, leur bateau étant immobilisé après un choc avec le fond provoqué par les vagues.

De précédents orages, aussi violents que brefs, accompagnés de grêle et de fortes bourrasques, avaient déjà touché la région le 15 juin, tuant une touriste allemande et faisant d'importants dégâts dans les exploitations agricoles, pour une facture qui devrait se chiffrer en dizaines de millions d'euros.