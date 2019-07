Amazon: nouveau blocage du site de Toulouse par des militants écologistes

Une cinquantaine de militants écologistes ont bloqué mercredi matin pour la deuxième journée consécutive l'accès à l'entrepôt toulousain d'Amazon, avant de lever leur barrage suite à une intervention musclée d'employés, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les militants d'"Action non violente (ANV) Cop21" ont érigé un barrage de pneus, bloquant dès l'aube les entrées et sorties du site, aux abords duquel la circulation était entravée par les nombreux camions et camionnettes en attente.

Dans le cadre d'une action nationale dénonçant le rôle du géant américain du commerce en ligne dans le changement climatique et la crise sociale, quelque 70 manifestants avaient déjà empêché mardi la sortie de marchandises du site, avant d'être délogés par la police en fin d'après-midi. Des blocages avaient également été organisés au siège d'Amazon France à Clichy ainsi qu'à Lille.

Mercredi, la tension est montée vers 08H30, quand une vingtaine d'employés ont foncé sur le barrage, exigeant sa levée et accusant les manifestants de les traiter "comme des chiens", de menacer leur emploi et de leur imposer une surcharge de travail.

Sous les yeux des policiers, les employés ont dégagé les pneus et délogé les militants qui s'y cramponnaient. "On est plein de jeunes des quartiers, Amazon au moins ils nous font bosser", criait l'un deux.

"Amazon est le symbole même de la multinationale nocive et impunie", a pour sa part affirmé à l'AFP un porte-parole des militants.

Réagissant à cette action, Amazon logistique France a dénoncé dans un communiqué des "déclarations faites aujourd’hui (qui) sont incorrectes".

Amazon paie "l’ensemble des impôts requis en France ainsi que dans l’ensemble des pays" où il opère, a "annoncé la création de 1.800 nouveaux emplois en CDI en France en 2019", et "nous sommes très fiers de notre environnement de travail", liste le communiqué.

Le groupe met aussi en avant son engagement et investissement "dans le développement durable depuis des années", soulignant son ambition "de réaliser 50% de l’ensemble de ses livraisons à zéro carbone d’ici à 2030".

Les militants écologistes demandent un moratoire sur l'ouverture prochaine de trois nouveaux entrepôts d'Amazon en France, des projets selon eux "climaticides".