Toujours une impression de beau temps

(Belga) Le temps sera assez ensoleillé mercredi après-midi avec des maxima qui se situeront entre 19 degrés à la mer ainsi que dans les Hautes-Fagnes et 24 degrés en Lorraine belge. Le mercure atteindra 21 à 23 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible dans l'intérieur, et parfois modéré à la mer, de secteur nord à nord-est, indique l'IRM dans ses prévisions de la mi-journée.

Mercredi soir et la nuit suivante, le ciel sera serein à peu nuageux. Les minima varieront de 7 à 12 degrés sous un vent faible à modéré qui virera au nord-est. Jeudi, le temps restera ensoleillé malgré l'apparition de voiles d'altitude en cours de journée. Les maxima seront proches de 19 degrés à la mer, 21 degrés en Hautes-Fagnes, compris entre 23 et 25 degrés dans le centre, et autour de 26 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible à parfois modéré, d'est à nord-est à l'aube et de nord-est à nord en journée. Vendredi, les passages nuageux se feront plus nombreux. Le temps restera toutefois sec et deviendra assez ensoleillé l'après-midi. Des maxima proches de 21 ou 22 degrés en bord de mer et de 25 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord faible, puis modéré, de secteur ouest virant au secteur ouest-nord-ouest. Samedi, le temps sera plus nuageux et une petite ondée n'est pas exclue mais le temps restera sec dans la plupart des régions avec des maxima autour de 22 degrés dans le centre du pays. Dimanche, le temps restera variable mais sec. Les maxima avoisineront les 20 degrés dans la plupart des régions, sous un vent généralement modéré de nord à nord-est. Lundi, les passages nuageux seront fréquents mais le temps restera sec. Les maxima seront proches de 23 degrés dans le centre du pays. Il y aura peu de vent. (Belga)