En France, un promeneur attaqué par des milliers d'abeilles: il est entre la vie et la mort

Un promeneur était entre la vie et la mort mardi après-midi après avoir été attaqué par des milliers d'abeilles alors qu'il se promenait sur un chemin de la commune du Brignon (Haute-Loire), a-t-on appris auprès des pompiers.



Vers 11H00, l'homme âgé de 70 ans et la femme de 52 ans qui l'accompagnait, ont alerté les secours alors qu'ils étaient tous deux assaillis par une nuée d'abeilles en furie.



Le couple a été évacué en état d'urgence absolue en direction du centre hospitalier du Puy-en-Velay, ont indiqué à l'AFP les secours, confirmant une information de la presse régionale. Le pronostic vital de l'homme, piqué plusieurs centaines de fois sur tout le corps et dans la bouche, était engagé.



"A leur arrivée, les pompiers ont été confrontés à un nuage d'abeilles agressives. Elles recouvraient entièrement le corps de l'homme et partiellement celui de la femme, rendant très délicat, dangereux voire impossible leur évacuation", ont détaillé les pompiers, qui ont dû "agir avec beaucoup de sang-froid".





"On a jamais vu ça"



Ils ont été aidés par l'intervention d'un apiculteur, qui prélevait son miel sur des ruches situées à proximité, et a enfumé les insectes pollinisateurs. L'intérieur du véhicule qui transportait les victimes, toujours recouvertes de centaines d'insectes, a lui aussi été enfumé pour pouvoir prodiguer les premiers soins.

Six des vingt pompiers présents sur place ont par ailleurs été victimes de plusieurs dizaines de piqûres. L'un deux a également fait un malaise mais n'a pas été hospitalisé.



"On a jamais vu ça. Les victimes sont passées au mauvais endroit, au mauvais moment", ont souligné les secours, qui estiment que le prélèvement de miel par l'apiculteur et le temps orageux ont pu déclencher cette attaque collective.