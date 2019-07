FDJ: reconduction de la PDG et privatisation sur les rails

La PDG de la Française des jeux Stéphane Pallez a reçu mercredi l'aval du Parlement pour un nouveau mandat au cours duquel elle mettra en œuvre la privatisation de l'opérateur de loterie que le gouvernement souhaite introduire en Bourse d'ici à la fin 2019.

Auditionnée au Sénat puis à l'Assemblée nationale dans la matinée, Mme Pallez, énarque de 59 ans, a défendu son bilan devant les deux commissions des Finances, qui ont dans la foulée voté en faveur de sa reconduction.

Ce renouvellement pour cinq ans à la tête du groupe encore détenu à 72% par l’État sera officialisé dans les prochains jours via un décret en Conseil des ministres.

Mme Pallez a dépeint "une entreprise forte de ses racines mais [qui] a besoin de s'inscrire dans le monde d'aujourd'hui", insistant notamment sur "les importantes évolutions" ces dernières années du secteur des jeux d'argent, notamment l'ouverture à la concurrence en 2010 des paris en ligne.

L'objectif était "de mettre en avant mon bilan et les atouts que ce bilan donne pour la suite du développement de l'entreprise", a-t-elle résumé à l'AFP.

"Ces cinq dernières années, la FDJ a eu une croissance moyenne des mises de 5% par an, et a augmenté ses performances", a ajouté la PDG.

Machine à rêves pour 25 millions de joueurs, l'opérateur est aussi une machine à "cash" pour l’État qui empoche chaque année plus de trois milliards d'euros prélevés sur les mises, une manne qui sera maintenue après la privatisation.

En 2018, les mises des joueurs ont frôlé les 16 milliards d'euros -dont 10,7 milliards ont été redistribués sous forme de gains- soit une progression de 22% en quatre ans.

"La privatisation ne modifie pas le périmètre d'activité actuel de la FDJ" et elle lui donnera "des opportunités pour augmenter ses capacités, son agilité, ainsi que des perspectives complémentaires de partenariats", estime Stéphane Pallez, qui se dit "prête à mener ce projet d'évolution du capital".

- Actions réservées aux particuliers -

Elle a tenu à souligner devant les parlementaires que "l'entreprise resterait sous le contrôle étroit de l’État", qui demeurera au capital "à hauteur de 20% minimum".

Avec sa loi Pacte, le gouvernement a ouvert la voie à un vaste programme de cessions d'actifs pour alimenter un fonds de 10 milliards consacré à l'innovation: si le projet de privatisation d'ADP se heurte à référendum d'initiative partagée (RIP), le processus suit normalement son cours pour la FDJ.

"Si les conditions de marché le permettent, la Française des jeux sera privatisée d'ici la fin de l'année" 2019, a affirmé début juin le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Même "si cela reste à préciser" a mis en avant Mme Pallez, elle indique que "le gouvernement souhaite faire une introduction en Bourse dans laquelle il y ait une place importante pour les particuliers", qui "connaissent bien et apprécient" la FDJ.

Actuellement, aux côtés de l'Etat, quelque 14% du capital est détenu par des associations d'anciens combattants "qui ont la volonté de rester au capital de l'entreprise", a indiqué Mme Pallez.

Quelque 2% des actions sont également détenues par la Confédération des débitants de tabac et 5% par les salariés de la FDJ. Concernant ces derniers, "la loi est claire, l’État doit offrir au moins 10% de ce qu'il cède, donc 5% d'actions seront proposés aux salariés".

L'agence des participations de l’État (APE) a désigné le "syndicat bancaire" -soit huit banques- qui mènera à bien l'introduction en Bourse de la FDJ.

Ancienne de la direction du Trésor à Bercy, Stéphane Pallez a déjà œuvré à plusieurs privatisations, dont celles d'Air France et de Thomson.

"On me parle toujours de ces privatisations, mais c'était entre 1998 et 2000 et avant les cinq ans à la Française des jeux, j'ai aussi passé les autres années à diriger ou participer à la direction d'entreprises, sans faire de privatisations", tient à souligner Mme Pallez.