Asile et migration - Déploiement militaire "permanent" au sud pour stopper les migrants

(Belga) Le gouvernement mexicain a annoncé mercredi que le déploiement des hommes de la Garde nationale le long du fleuve Suchiate, à la frontière avec le Guatemala, serait "permanent" pour freiner l'entrée de migrants en provenance d'Amérique centrale.

"Le déploiement sera permanent, à l'appui du travail de l'Institut national des migrations (INM)", a déclaré le général Vicente Antonio Hernandez, coordinateur des forces fédérales mexicaines déployées dans le sud du pays, lors d'une conférence de presse à Tapachula (sud). Le général a expliqué qu'en plus du fleuve Suchiate, qui marque la frontière entre le Mexique et le Guatemala, des membres de la Garde nationale - militaires et policier fédéraux - ont été déployés dans 61 autres points de passage migratoires de l'Etat du Chiapas (sud) où, selon le militaire, transitent des véhicules transportant des clandestins. Le général Hernandez a précisé que, depuis début mai, 20.400 migrants ont été "secourus" à la frontière sud et une trentaine de passeurs ont été arrêtés. "Nous serions très irresponsables si nous continuions à les laisser partir à l'aventure", a-t-il déclaré, en rappelant le cas du migrant salvadorien mort la semaine dernière dans le Rio Bravo (Rio Grande aux Etats-Unis) avec sa fillette de près de deux ans alors qu'il tentait de gagner les États-Unis. Le 7 juin, Washington et Mexico ont conclu un accord pour freiner l'afflux de clandestins vers les Etats-Unis, principalement des Guatémaltèques, des Honduriens et des Salvadoriens qui traversent le territoire mexicain. Le Mexique s'est engagé à déployer plus de 21.000 hommes à ses frontières. Cet accord, dont les résultats doivent être évalués dans un délai de 45 jours, fait suite aux menaces du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane punitifs sur tous les produits importés du Mexique. (Belga)