Chocolat: Barry Callebaut fait construire un nouveau centre de distribution à Lokeren

Le groupe Barry Callebaut, premier fabricant mondial de produits à base de cacao et chocolat, va faire construire un centre de distribution mondial flambant neuf à Lokeren (Flandre orientale). Le nouvel outil, qui consacrera un peu plus l'ancrage belge du géant du chocolat, est prévu pour le troisième trimestre 2021, a-t-il annoncé jeudi.

La plateforme logistique affichera un bilan neutre sur le plan énergétique et sera doté, notamment, de panneaux solaires, de stations de recharge pour véhicules électriques et d'installations pour les cyclistes. Il recourra à des matériaux à faible coût sur l'ensemble du cycle de vie et à l'énergie géothermique. Barry Callebaut louera le centre logistique de plus de 60.000 mètres carrés à la société immobilière WDP, qui a prévu un investissement de quelque 100 millions d'euros. La localisation est jugée idéale, au cœur d'un triangle Gand-Anvers-Bruxelles et à proximité de l'autoroute E17, qui facilite l'accès au port d'Anvers. "Le nouveau centre de distribution mondial regroupera les activités de Barry Callebaut, actuellement réparties sur plusieurs sites de la région d'Alost, et consolidera la croissance prévue de la société. L'organisation des flux entrants et sortants du site de production de Wieze (la logistique des produits finis sera désormais couplée à celle des matières premières) permettra d'optimiser les flux de transport. Les 85 collaborateurs actuels conserveront leur emploi", précise le groupe suisse, aux racines belges, dans un communiqué. La mise en service du nouveau centre logistique s'accompagnera du recrutement de personnel supplémentaire. "L'expansion mondiale de nos produits s'est accélérée ces dernières années et nous anticipons une poursuite de cette tendance à l'avenir. Pour préparer l'avenir, il nous fallait donc trouver une solution adéquate qui puisse accompagner notre croissance et accroître notre efficacité tant pour nos clients que pour nos collaborateurs, tout en garantissant une meilleure mobilité", explique pour sa part le responsable des activités Europe/Moyen-Orien/Afrique (EMEA) du groupe Barry Callebaut, Massimo Garavaglia, cité dans un communiqué. Barry Callebaut est né en 1996 de la fusion entre le Belge Callebaut et le Français Cacao Barry. Le groupe a son siège à Zürich, en Suisse, autre pays du chocolat. En Belgique, Barry Callebaut compte 1.500 travailleurs et quatre sites de production: Wieze, Halle, Heule et Thimister, près de Verviers. Le site de Wieze est la plus grande usine de chocolat au monde. Son dernier exercice a vu Barry Callebaut réaliser un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros et vendre plus de deux millions de tonnes de chocolat.