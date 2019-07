Une tornade fait 6 morts et près de 200 blessés en Chine: les témoins filment d'impressionnantes images

Une tornade a fait six morts et près de 200 blessés après son passage dans une ville du nord-est de la Chine, ont indiqué jeudi les autorités locales.



Des vents extrêmement violents ont frappé mercredi après-midi Kaiyuan, dans la province du Liaoning, mettant à terre des arbres et des poteaux électriques, brisant des fenêtres d'immeubles et abattant des murs en brique. Plus de 190 personnes ont été blessées et 43 d'entre elles ont été hospitalisées, a annoncé le Bureau de la sécurité publique de la ville sur le réseau social Weibo.