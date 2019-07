Fort démarrage pour la vente de la bibliothèque de Paul Destribats

La première journée de la vente aux enchères de la bibliothèque du collectionneur Paul Destribats (1926-2017), passionné par le surréalisme, a été marquée par des acquisitions dépassant largement les estimations, a-t-on appris jeudi auprès de la maison Christie's.

Ainsi , un ensemble de l'un des plus grands textes de Blaise Cendrars, "J'ai tué" (1918), estimé entre 60.000 et 80.000 euros s'est envolé à 218.750 euros.

Paul Destribats fut un des plus grands collectionneurs de revues, livres et manuscrits avant-gardistes. Durant une soixantaine d'années, il avait constitué un des plus grands ensembles de documents consacrés aux grands courants artistiques du XXe siècle connu sous le nom de "Bibliothèque des avant-gardes".

Cette bibliothèque est composée de 6.000 livres, tracts et manifestes. Leur dispersion aura lieu au cours de trois sessions de ventes, étalées sur un an, de juillet 2019 à juillet 2020.

Parmi les lots mis à l'encan mercredi, une très rare édition originale de "rayogrammes" (procédé photographique mis au point par Man Ray, ndlr), "Champs délicieux" (1922), estimée entre 200.000 et 300.000 euros, a été adjugée à 346.000 euros. "La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France" (1913) poème de Blaise Cendrars, peint au pochoir par Sonia Delaunay (200.000 - 300.000 euros) est parti à 334.000 euros. Une autre oeuvre de Cendrars illustrée par Fernand Léger, "La fin du monde filmée par l'ange N.-D.", estimée entre 40.000 et 50.000 euros a été vendue 137.500.

Deux autres ventes de la bibliothèque de Paul Destribats sont prévues ces jeudi et vendredi.