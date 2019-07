Attention aux tiques, "10 à 15% sont infectés par la maladie de Lyme": que faire en cas de morsure? (vidéo)

La maladie de Lyme, transmise par des tiques infectées, s'attrape en flânant en forêt ou près des hautes herbes. Le docteur Brice Layeux, infectiologue au Chirec, nous en dit plus dans le RTL INFO 13h.

Les tiques sont parfois porteuses de la maladie de Lyme. Le docteur Brice Layeux, infectiologue au Chirec, a répondu aux questions d'Alix Battard.



Est-ce qu'il y a des "années à tiques" ou chaque été le phénomène est le même?



Oui, il y a une fluctuation de l'invasion des tiques chaque année. Mais les dernières données qui ont été récoltées pour 2017 et 2018 sont plutôt favorables, avec une diminution des tiques, puisque c'est influencé par le climat et que nous connaissons pour le moment des étés plutôt très secs, ce qui n'est pas favorable aux tiques.





Sait-on quelle proportion de tiques sont porteuses de cette maladie?



Oui, c'est assez bien surveillé par l'institut de Santé Publique. On a une proportion de 10 à 15% de tiques infectés.





Lorsque l'on est mordu par une tique infectée, attrape-t-on d'office la maladie de Lyme?



On n'attrapera pas d'office la maladie si on a été piqué. Ceci va dépendre du temps de pose de la tique avant qu'on ne la détecte et également de l'immunité humaine. Il faut savoir que la plupart du temps l'immunité humaine va éliminer le parasite avant qu'il y ait une réelle infection.





Que faire en cas de morsure?



On ne recommande plus de chipoter, de mettre de l'alcool ou de pousser sur la tique, car on a plutôt un risque de dissémination au moment où on va chipoter. Et donc on préfère utiliser des pinces spécifiques qui se vendent dans les magasins d'aventure ou dans les pharmacies.





A quoi faut-il être attentif après avoir été mordu?



Il y a deux choses à surveiller après une morsure. Il faut surveiller le fait qu'il y a l'apparition d'une rougeur, que l'on va appeler un "érythème migrant", car cette rougeur va s'étendre, s'agrandir avec le centre qui va devenir pâle.



Si cette rougeur apparaît, il faut aller consulter un médecin et de même si on a des symptômes grippaux après la morsure. Il vaut mieux aller consulter un médecin également pour recevoir le traitement adapté.





Existe-t-il des répulsifs qui fonctionnent contre les tiques?



Oui. Pour les gens qui vont avoir des activités en forêt et qui sont à risque d'être piqués par les tiques, il y a plusieurs mesures à utiliser, notamment le port de vêtements longs. Il y a également le port de vêtements imprégnés par des insecticides qui existent ou des imprégnants que l'on peut utiliser et des sprays répulsifs. Le plus connu et le plus étudié est le DEET, à la concentration de 30 à 50%.





La maladie de Lyme



La maladie de Lyme est transmise par la morsure de tiques infectées par la bactérie Borrelia. Si sa manifestation peut se limiter à une rougeur caractéristique autour de la morsure, elle provoque dans certains cas des troubles invalidants et douloureux, notamment neurologiques, articulaires et musculaires.