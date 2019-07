Plus de quarante soldats soudainement malades en Suisse

(Belga) Plus de quarante soldats d'une académie militaire en Suisse ont été hospitalisés après être soudainement tombés malades jeudi après-midi. Ils souffrent de troubles gastro-intestinaux. Quatre se trouvent dans un état critique.

Les 43 soldats concernés ont été transférés par ambulances et la garde aérienne à l'hôpital ainsi que dans des établissements sanitaires militaires, a indiqué à l'ATS le porte-parole de l'armée, Daniel Reist. Ce dernier confirme l'information de plusieurs médias selon lesquels quatre des personnes affectées se trouvent dans un état critique. Par précaution, le canton de Berne a imposé une quarantaine à l'école de recrues militaires de Jassbach (Linden, centre). Outre les enquêtes de l'armée, les causes des symptômes sont recherchées à l'hôpital. L'école de recrues a commencé il y a trois semaines et plusieurs compagnies sont basées à Jassbach, un lieu de formation de l'armée spécialisé dans la cyberdéfense. Jusqu'à 400 militaires, nourris et logés, peuvent y séjourner en été. (Belga)