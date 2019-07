Ring de Bruxelles: le tunnel des Quatre Bras de Tervuren est rouvert dans les deux sens

Le tunnel des Quatre Bras, à Tervuren en périphérie de Bruxelles, a rouvert dans les deux sens peu après 14h00 vendredi, signale le centre flamand du trafic.



A la suite d'une panne d'électricité avec endommagement de l'installation haute tension, le tunnel avait été fermé vers 07h00 vendredi matin, ce qui avait engendré de lourds embarras de circulation. Selon un porte-parole du centre flamand du trafic, les embouteillages devraient se poursuivre au moins jusqu'à l'heure de pointe du soir. Peu après 14h00, il y avait plus de 5km de files sur le ring extérieur, et 11 km sur le ring intérieur.

Via notre bouton orange Alertez-nous, Nelson avait témoigné ce vendredi matin. "2h30 pour rouler depuis la sortie de Wezembeek-Oppem vers Quatre Bras de Tervuren et pas encore arrivé", nous écrit-il. Marie-Line nous a, elle aussi, témoigné son agacement? "En 2h, nous avons fait 200 mètres. Moi qui devais prendre mon avion à 9h30 à Charleroi c'est raté. Et pas de remboursement prévu, top !", s'exclame-t-elle.





Malgré la réouverture, il reste des files: quelles alternatives?

"C'est toujours très compliqué parce que le tunnel reste fermé pour l'instant, confirme notre journaliste Florent Tondeur, en charge d la mobilité sur Bel RTL. On ne sait pas quand il va rouvrir. Il y a donc encore des files pour l'instant, au moins une heure supplémentaire dans chaque sens."

Quelles sont les alternatives possibles pour éviter cette zone ? "Une fois qu'on est pris, c'est difficile d'en sortir. Mieux vaut penser à son trajet à l'avance, éventuellement prendre le ring dans l'autre sens, le ring extérieur depuis Ittre jusqu'à Grand-Bigard. Il n'y a pas de soucis, ça roule beaucoup mieux. C'est la meilleure solution à prendre. Il y a aussi la possibilité de prendre la Nationale 5 entre Waterloo et le centre de Bruxelles. Pour sortir de Bruxelles, évitez toujours cet axe qui est très encombré."







Une panne d'électricité



L'entrepreneur appelé sur place à la suite de la panne a constaté des dommages à l'installation à haute tension. L'ouvrage nécessite donc des réparations supplémentaires, résume Gilles Van Goethem, porte-parole de l'agence flamande en charge des routes et du trafic. Des ouvriers travaillent actuellement à l'installation d'un système "back-up" pour rétablir l'électricité dans le tunnel.

Sur le ring intérieur, les files s'allongent jusqu'à Woluwe-Saint-Etienne et jusqu'à Groenendael sur la voie extérieure. Dans les deux cas, on comptabilise environ six kilomètres d'embouteillages. Cette situation provoque également des embarras à la fin de l'E411, où les véhicules sont presque à l'arrêt depuis Overijse vers la capitale, sur une distance d'environ 5 kilomètres.

L'entrepreneur appelé sur place à la suite de la panne a constaté des dommages à l'installation à haute tension. L'ouvrage nécessite donc des réparations supplémentaires, résume Gilles Van Goethem, porte-parole de l'agence flamande en charge des routes et du trafic. Des ouvriers travaillent actuellement à l'installation d'un système "back-up" pour rétablir l'électricité dans le tunnel. "L'objectif est de rouvrir le tunnel pour l'heure de pointe du soir", indique Gilles Van Goethem.