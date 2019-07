Les jeunes Flamandes choisissent de plus en plus les sciences et techniques

(Belga) De plus en plus de jeunes Flamandes choisissent une filière scientifique et technique en deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire en Flandre, ressort-il du 5e baromètre STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) réalisé par l'administration flamande.

Ce baromètre s'inscrit dans le plan d'actions STEM du gouvernement flamand qui vise à remédier au manque de travailleurs au profil scientifique, l'un des problèmes du marché de l'emploi en Flandre. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, 55.163 élèves étaient recensés dans une filière scientifique et technique, contre 53.806 en 2010-11, année de référence, en sachant que le nombre d'élèves en Flandre a diminué de 3.600 unités. Dans l'enseignement général, 55% des élèves sont sortis avec un diplôme à l'orientation STEM. Un nombre croissant de filles choisit une orientation scientifique et technique: leur proportion a augmenté de 4% par rapport à 2010-11 pour représenter près d'un tiers. Et au niveau supérieur, les bachelières dans une filière scientifique représentent quelque 40% du nombre d'étudiantes. Ces chiffres montrent que les objectifs que le gouvernement flamand s'est fixés pour 2020 sont en voie d'être atteints ou atteints pour certains, notamment pour la part féminine dans une orientation STEM dans le secondaire et dans les bacheliers. (Belga)