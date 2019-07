Le frère de Célia a retrouvé un chat tabassé à mort dans un parc de Charleroi: "Si vos animaux sortent dans cette zone, faites attention à eux"

D’après Célia qui a lancé une mise en garde sur les réseaux sociaux, la macabre découverte s’est produite tôt ce mardi matin dans le parc des Bierchamps. Le chat blanc gisait sur le sol sans vie, avec deux branches en forme de croix à côté de son corps.



"Ce matin à 5h, dans le parc du Bierchamps qui rejoint la gare de Charleroi, mon frère a trouvé un chat mort tabassé en plein milieu du chemin avec ce signe de croix. Des monstres s’amusent à tabasser et tuer violemment les chats. Si vous passez de ce côté, regardez si vous ne voyez pas une personne suspecte! Si vous avez des chats qui sortent dans cette zone, faites attention à eux… À cet endroit, nous sommes plusieurs à nourrir les chats qui sont donc nombreux à venir dans cette zone. Certains sont sociables et se laissent malheureusement trop facilement approcher", a écrit la jeune femme sur Facebook.





Un appel en forme de mise en garde



Le message a été partagée plus d’un millier de fois. Célia a confié à nos confrères de Sudpresse qu’elle souhaitait avant tout rappeler aux propriétaires, que cette mésaventure pouvait arriver à tout le monde. "Une dame m’a contactée pour me dire que son chat blanc avait disparu depuis trois semaines. Je crains qu’il ne s’agisse de celui-ci et je l’encourage à aller porter plainte", a-t-elle indiqué.



Du côté des associations de protection des animaux, on condamne évidemment ce geste intolérable.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.