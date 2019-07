Liège: plusieurs rues évacuées suite à des fuites de gaz et d'eau

Une fuite de gaz a été détectée rue du Pont à Liège, vendredi en fin d'après-midi, a communiqué la police de Liège. Plusieurs rues ont été fermées à la circulation, ce qui a créé de gros embarras de circulation. Par la suite, une fuite d'eau a également été détectée, ce qui complique le travail des ouvriers et techniciens sur place.

La rue du Pont était fermée pour des travaux urgents vers 17h00. Le périmètre de sécurité a rapidement été étendu à la rue des Mineurs et au carrefour de la place du Marché et Feronstrée. "On a été alertés pour une odeur de gaz dans une habitation. Avec la collaboration des services du gaz, on s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une fuite en voirie. Mais il s’est ensuite avéré qu’il y avait également une fuite d’eau. Les différents services essayent de les localiser pour régler le problème dans les plus brefs délais. Les réparations risquent toutefois de durer. On ne prend aucun risque", a précisé Emmanuel Belaire, major faisant fonction au sein des pompiers de Liège.



Vers 19h, notre équipe envoyée sur place a pu constater que le périmètre commençait à se réduire. "Depuis quelques minutes à peine la place du Marché est à nouveau accessible. Deux rues sont toujours fermées, dont la rue du Pont. D'importants travaux sont en cours. Il aura fallu aux pompiers environ trois heures pour trouver l'endroit exact de la fuite de gaz. C'était une conduite moyenne pression. Le travail a été rendu difficile par la présence d'une autre fuite, cette fois une fuite d'eau, et aussi la présence de câbles électriques en sous-sol", a précisé notre reporter Samuel Ledoux dans le RTL INFO 19H.



Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. Elles ont pu progressivement regagner leurs habitations suite à la fermeture complète des réseaux d'eau, d'électricité et de gaz dans le quartier.